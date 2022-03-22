ГУР: через брак резервів у РФ мобілізують боржників і аліментників

Ураховуючи тотальний брак поповнення бойового армійського резерву, окупанти вдаються до нових форм прихованої "мобілізації". Про це повідомляє прес-служба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

За інформацією ГУР, через небажання резервістів "повертатися до лав армії та масової відмови від підписання контрактів, прокуратура РФ цілеспрямовано шукає людей, які мають проблеми з виплатою кредитів, сплатою аліментів та інших заборгованостей" .

При цьому наголошується, що кількість таких людей збільшується у прогресії з огляду на наслідки для російської економіки від введених санкцій.

"Відповідно, боржникам пропонується звільнення від усіх кредитних зобов'язань у разі підписання контракту з армією РФ. Зокрема, подібні пропозиції почали поширюватися на території Татарстану, у П'ятигорську, Ростові-на-Дону та Північному Кавказі", - ідеться в повідомленні ГУР.

Також розвідка передає, що продовжується "рекрутинг" осіб, які мають проблеми із законом. Злочинцям пропонується повна амністія в обмін на участь у бойових діях України.