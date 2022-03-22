"Дарница" будет производить противоковидные препараты Pfizer

Українська фармацевтична компанія "Дарниця" виграла конкурс та підписала угоду на отримання ліцензії щодо розробки та виробництва орального протиковідного препарату Pfizer.﻿ Про це заявив виконавчий директор компанії Дмитро Шимків, повідомляє Економічна правда.

Таким чином "Дарниця" отримала право на розробку та виробництво генеричної версії орального протиковідного препарату Pfizer нірматрелвіру (nirmatrelvir) у комбінації із низькою дозою рітонавіру (nirmatrelvir; ritonavir), зазначив Шимків.

На сайті уповноваженого ООН організації Medicines Patent Pool повідомляється, що це не лише дозволить забезпечити ліками українців, а й дасть змогу Україні постачати ліки у 95 країн з середнім та низьким рівнем доходу. Усього таку угоду мають 36 компаній у 13 країнах світу.

"Війна із агресором йде на нашій землі. Але й світова пандемія нікуди не поділася. В умовах воєнного стану в країні, а також на фоні пандемії, потужна та інноваційна фарма – це надважлива складова національної безпеки держави" , – коментує Шимків підписання угоди.

Наразі компанія є єдиною в Україні, хто має право розробки та виробництва генеричної версії лікування COVID-19 "для українських пацієнтів та медичних працівників, а також для всього регіону".