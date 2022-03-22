ВСУ: українські військові знову атакували аеродром у Чорнобаївці

Збройні сили України восьмий раз атакували аеродром у Чорнобаївці на Херсонщині, який російські загарбники використовують для базування командних пунктів та літаків. Про це заявило Повітряне командування "Схід", повідомляє Укрiнформ.

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Як повідомлялося, раніше українські військові знищували техніку ворога на аеродромі в Чорнобаївці 27 лютого, 7 березня, 15 березня, 16 березня, 18 березня, 19 березня та 21 березня.

ЗСУ знищили в Чорнобаївці п'ятого з початку російського вторгнення генерала - генерал-лейтенанта Мордвічова, керівника 8-ї армії Південного округу Росії, яка відповідала за ситуацію на Донбасі.