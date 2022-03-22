Генерал СБУ: Лукашенко фактично не керує армією Білорусі

Лукашенко фактично не керує армією своєї країни, ймовірність вторгнення РБ залишається високою. Про це повідомив генерал-майор Служби безпеки України Віктор Ягун ефірі інформаційного телемарафону, повідомляє УНІАН.

"Можливість вторгнення з боку Білорусі залишається досить високою. Відомо, що вони вже підготували перший ешелон - 5 батальйонно-тактичних груп, це близько 5 тис. військових, які можуть у будь-який момент перетнути кордон. Вони мають також резерв, це ще близько 5 тис. людей. І ще приблизно стільки ж підготовлено для так званої третьої хвилі перекидання резервістів. Загалом це від 10 до 15 тис. військових, які вони можуть запустити в Україну" , - зазначив Ягун.

За його словами, зараз основна роль білоруської армії - це тиловий резерв, забезпечення логістики для російських окупантів через їхню країну.

"Вже можна сказати, що білоруси, хочуть вони того чи ні, вже фактично беруть участь у війні з Україною. Інша проблема Лукашенка в тому, що він фактично не керує своєю армією. Керівник білоруської РНБО та голова Генштабу перебувають під оперативним керуванням Росії" , - констатував генерал СБУ.

Ягун також назвав ключові можливі тактичні цілі білоруських військових на Волині.