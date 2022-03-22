У "Фармак" повідомили про знищення складу під Києвом

Поблизу Макарова на Київщині російські загарбники знищили склад фармацевтичного заводу «Фармак». Про це заявив член наглядової ради фармкомпанії Петро Чернишов, повідомляє Укрiнформ.

"Склад Фармака знаходився під Макаровим (це неподалік Києва). Наскільки ми розуміємо – у цьому районі йшла танкова битва. І наш склад повністю згорів – компанія зазнала приблизно 1,5 мільярда гривень збитків" , - зазначив він у Фейсбуці .

Наразі, за словами Чернишова, Фармак працює над повноцінним поновленням виробництва.