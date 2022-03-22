У Росії фіксують масовий відтік IT-фахівців

З лютого з Росії виїхало 70 тисяч IT-фахівців. Очікується, що у квітні, під час другої хвилі, країну покинуть ще 100 тисяч айтішників, повідомляє Корреспондент.

"Перша хвиля - 50-70 тисяч людей поїхали вже. Стримує другу хвилю тільки те, що там дорогі квитки, житло виросло, рускіх ніхто не чекає, і немає фінансової зв'язності, неможливо транзакції проводити. Але друга хвиля точно буде, за нашим прогнозом, від 70 тисяч до 100 тисяч людей у квітні поїдуть. Це тільки айтішники" , - цитують росЗМІ заяву голови Російської асоціації електронних комунікацій Сергія Плуготаренка.

IT-фахівці масово виїжджають за кордон через різке погіршення економічної ситуації у РФ, обвал рубля, введені західними країнами санкції. Влада почала вводити заходи підтримки IT-області, однак людей це не зупиняє.