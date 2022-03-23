Мінфін: військові облігації принесли до бюджету ще 5 мільярдів

Від четвертого аукціону з продажу військових облігацій уряд залучив 4,8 млрд грн на потреби армії, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

Військові облігації випускаються з терміном обігу один ірк зі ставкою 11% річних.

Крім того, уряд розмістив "короткі" папери з терміном обігу 2 місяці за ставкою 10% річних. Від їхнього продажу залучено ще 1,2 млрд грн.

Усього на аукціоні у вівторок Мінфін залучив до бюджету 6 млрд грн.

Нагадуємо:﻿ Аукціони з продажу облігацій традиційно відбуваються щовівторка.

На третьому аукціоні з продажу військових облігацій уряд залучив 5,4 млрд грн, у тому числі від розміщення паперів номінованих у доларі.

На другому аукціоні з продажу військових облігацій до бюджету залучили 6,7 млрд грн. На першому – ще 8 млрд грн. Також паперів на суму 20 млрд грн викупив Нацбанк.

Всього планується залучити 400 млрд грн від продажу військових облігацій.