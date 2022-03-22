Літаки РФ залишилися без деталей, навіть за оплачені раніше

Російський авіапром не отримує компоненти з-за кордону навіть за передоплаченими замовленнями.﻿ Про це заявив міністр промисловості та торгівлі РФ, повідомляє Економічна правда.

"Нам відмовлено у постачанні компонентів у рамках нашої широкої міжнародної кооперації, при тому, що навіть сплачені наперед замовлення станом на сьогодні заморожені і не поставляються" , - заявив він, додавши, що займуться імпортозаміщенням, цитує Інтерфакс.

За його словами, у цьому можу допомогти "дружні країни".

Євросоюз 26 лютого ввів санкції проти РФ. Відповідно до них заборонено постачати в Росію цивільні літаки та запчастини, надавати послуги з їхнього техобслуговування та страхування.

Санкції також забороняють постачання до РФ систем та комплектуючих, необхідних для виробництва авіатехніки.