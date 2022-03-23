Bloomberg: ArcelorMittal відмовляється від російської сировини для виробництва сталі

Великий європейський виробник сталі ArcelorMittal SA прибрав російську сировину зі своїх ланцюжків постачання після вторгнення Росії в Україну, повідомляє Новое время.

Найбільший виробник сталі в Європі ArcelorMittal SA виключив російські товари зі свого ланцюжка постачання після вторгнення в Україну, пише Bloomberg.

Зазначається, що Росія була ключовим постачальником залізняку та вугілля для доменних печей регіону, і ArcelorMittal знадобилося три тижні на відмову від російського вугілля. Раніше сталеливарна компанія постачала із Росії близько п'ятої частини вугілля для своїх європейських заводів.

Також купувала залізну руду у Металоінвесту, що перебуває під санкціями, мільярдера Алішера Усманова.

"Тепер ми незалежні. У третьому кварталі нам потрібно купити трохи більше [сировини] не з Росії. Але це не велика проблема», – зазначив головний виконавчий директор компанії Герт Ван Полворде .

Також він наголосив, що війна в Україні змінить глобальні потоки сировини – протягом кількох місяців Росія перенаправить експорт вугілля з Європи до Китаю. У свою чергу, КНР купуватиме менше палива в Австралії.

Водночас Полворд зазначив, що іншим європейським виробникам стали складніше знайти альтернативні джерела постачання. Близько половини вугілля для сталеливарної промисловості Європи надходить з Росії.

Раніше повідомлялося, що ціни на сталь у Європі підскочили до рекордних 1435 євро за тонну, оновивши абсолютний рекорд.