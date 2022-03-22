Верещук закликала українців не евакуюватися самостійно
Віцепрем'єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук закликала українців припинити евакуюватися самостійно. Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.
Як приклад, вона навела випадок, коли в Харківській області окупанти розстріляли автомобіль із цивільними, внаслідок чого всі загинули.
"Дуже прошу: не намагайтеся евакуюватись самостійно! Є серйозна загроза потрапити під обстріл. Ми розуміємо, що вам важко: не вистачає води, продуктів харчування, медикаментів та одягу. Але заради збереження життя слідкуйте за офіційними повідомленнями", - додала Верещук.
Вона зазначила, що уряд щодня намагається зробити все можливе, щоби організувати гуманітарні коридори.
"В жодному разі не вірте повідомленням про гуманітарні коридори, створені окупантами,- які ведуть до Росії чи Білорусі. Там людей фільтрують. Тих, хто здається їм неблагонадійним, – вивозять у невідомому напрямку. Тому читайте і слухайте тільки офіційні джерела інформації", – попередила вона.