Венедиктова: Медведчука шукають по всій Україні – немає даних, що він виїхав

В Офісі Генерального прокурора є кілька оперативних версій, де може переховуватись нардеп Віктор Медведчук, і всі вони відпрацьовуються. Про це розповіла генпрокурор України Ірина Венедиктова в інтерв'ю, пише Роман Кравец, Українська правда.

"Де він може бути? Є кілька оперативних версій. Сказати, що ми думаємо, що він десь у Москві і ми не дістанемося до нього – я так не можу. Ми їх відпрацьовуємо. Щоб ви розуміли, генеральна прокуратура не має ні оперів , не слідства, тому ми координуємо цю діяльність і тримаємо на пульсі", – сказала Венедиктова.

На запитання про те, чи правда, що для пошуку Медведчука створено спеціальну групу працівників СБУ та генпрокуратури, яка вже проводила обшуки, зокрема, на Закарпатті, Генпрокурор відповіла таке:

"Це конфіденційна інформація. Я не можу озвучувати цю інформацію. Слідчі дії продовжуються. Можу частково підтвердити вашу інформацію про те, що є група людей, які розшукують і проводять слідчі дії. Обшуки відбуваються в багатьох містах, не говоритиму де".

Щодо того, як Медведчуку вдалося втекти з-під домашнього арешту, Венедиктова це прокоментувала так:

"Одна з версій мені відома. Ми її перевіряємо в рамках кримінального провадження. Щоб ні на кого не показувати пальцем, поки в нас йде війна – ми теж працюватимемо з цим. Як тільки у мене буде результат і люди, реально винні в тому, що він втік – я це розповім”.

А на запитання про те, чи є в ОГП дані, що нардеп перетнув державний кордон, Генпрокурор відповіла таким чином:

"Ні. Якщо він перетнув кордон, це було незаконне перетинання. Тому офіційних даних, коли він перетнув кордон, у нас немає. Їх і не могло бути, тому що це історія поза законом".