ДПЕК закликає міжнародні компанії відмовитися від енергоресурсів із РФ

Найбільші енергетичні компанії України закликали міжнародний бізнес зупинити закупівлю російських енергоресурсів і поставку технологій і комплектуючих для російського паливно-енергетичного комплексу. Про це заявила пресслужба компанії ДТЕК, повідомляє Сьогодні.

Зазначається, що під відповідним зверненням свої підписи, крім ДТЕК, поставили державні компанії "Укренерго" і "Нафтогаз".

"Ми закликаємо усі західні компанії припинити будь-яку співпрацю з Росією у паливно-енергетичній сфері. Відмовитися від купівлі російських енергоресурсів та заборонити постачання туди комплектуючих та технологій. Це стосується як газу, вугілля та електроенергії, так і виробництва двигунів, турбін, шахтного та іншого енергетичного обладнання. Не може країна, яка цілеспрямовано скидає бомби на притулки з дітьми, користуватись технічними та інтелектуальними досягненнями цивілізованого світу" , – йдеться у зверненні.

В українських офісах зазначають, що РФ продовжує ігнорувати вимогу Міжнародного суду ООН, продовжуючи війну та бомбардуючи мирні українські міста. Тому єдиний спосіб зупинити цю війну – позбавити країну-агресора коштів на її продовження.

"Кожен долар, сплачений Росії, призводить до нових жертв та руйнувань. Від імені сотень тисяч працівників паливно-енергетичного комплексу закликаємо вас припинити підтримувати російську економіку, доки ця країна не зупинить варварську війну проти України" , – зазначають українські компанії.

Відомо, що в Росії продовжують роботу ще близько 50 компаній попри загальне обурення. Тож хакери дали 48 годин компаніям, щоб згорнути свій бізнес у РФ, інакше їхні сайти будуть зламані. А ще хакери пригрозили злити конфіденційні дані компаній.