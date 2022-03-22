В ООН помітили "дипломатичний прогрес" у війні України проти РФ

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш схвильований продовженням війни РФ проти України і продовольчою кризою, що насувається на планету, повідомляє Новое время.

Як пише The Guardian, генсек ООН назвав «справжнім пеклом» сьогоднішні реалії життя українців. Крім того, він констатував відлуння війни по всьому світу.

Гутерріш побоюється, що незабаром зростання цін на продукти харчування та енергоносії переростуть у глобальну голодну кризу. Найбільше постраждають країни, що розвиваються, які і так перебувають під тяжкістю наслідків пандемії COVID.

Проте, генсек Об'єднаних Націй намагається зберігати оптимізм. За його словами, у переговорах України та РФ намітився прогрес, і закликав перейти від бойових дій до предметної розмови про мир.