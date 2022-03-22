Облрада: окупанти двічі розганяли мітинг у Херсоні

У Херсоні російські окупанти двічі розганяли мирний мітинг на площі Свободи, є постраждалі. Про це заявив перший заступник голови облради Юрій Соболевський, повідомляє Укрiнформ.

«Люди після того, як проти них російські окупанти застосували силу вперше, знову зібралися. Херсонців знову розганяли газом» , - заявив він.

За словами Соболевського, на місці працювала швидка, надавали допомогу одному з учасників мітингу.

Як написав Соболевський у Фейсбуці, орки за два заходи розігнали мітинг у Херсоні.

«Знову газ. Знову терор. Все буде Україна» , - написав перший заступник голови облради.

У Херсоні на майдані Свободи щодня відбуваються мирні акції проти російських окупантів. 21 березня на мітингу російські військові застосували зброю проти людей, які протестували проти російської агресії. Були застосовані світлошумові та газові гранати проти мітингувальників – є постраждалі та затримані.