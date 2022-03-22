CNN: в НАТО считают, что Беларусь скоро может вступить в войну

У НАТО вважають, що Білорусь може «незабаром» приєднатися до повномасштабної війни, яку розв’язала Росія проти України, повідомили неназвані представники Альянсу в коментарі CNN, повідомляє Новое время.

За даними джерел, Білорусь уже робить кроки для участі у повномасштабному вторгненні.

Імовірність того, що Білорусь приєднається до конфлікту, зростає, заявив військовий представник НАТО, додавши, що російському диктатору Володимиру Путіну «потрібна підтримка».

За словами військового представника, остаточне рішення про участь Білорусі у війні ще має бути прийняте у Москві та не залежить від бажань білоруського диктатора Олександра Лукашенка.

"Справа не в тому, що хоче Лукашенко. Питання в тому, чи Путін хоче ще одну нестабільну країну в регіоні?" , — сказав чиновник СNN.

Високопосадовець розвідки НАТО окремо зазначив, що, за оцінкою Альянсу, білоруський уряд «готується, щоб виправдати білоруський наступ на Україну».

Чиновник розвідки не уточнював, як Білорусь може втрутитися у війну, але сказав, що для Росії необхідно спробувати перекрити військову допомогу НАТО, яка надходить в Україну з боку її західного кордону.

Також СNN із посиланням на джерела в білоруській опозиції повідомило, що війська РБ готові вторгнутися в Україну «найближчими днями». У війні проти України, ймовірно, братимуть участь тисячі білоруських військових, додало джерело.