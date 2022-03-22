FT: Росія знову уникла дефолту

Росія вдруге з початку війни з Україною провела виплату за суверенними єврооблігаціями. Про це інформувало Financial Times із посиланням на джерела, повідомляє Корреспондент.

Зазначається, що JPMorgan як банк-кореспондент опрацював останній платіж РФ за борг у доларах. Таким чином, РФ продовжує обслуговувати свій борг в іноземній валюті та уникає дефолту.

Уточнюється, що купон на 66 мільйонів доларів за російськими державними облігаціями зі строком погашення у 2029 році мав бути виплачений 21 березня. JPMorgan обробив платіж і передав його далі банку платіжному агенту Citigroup після схвалення Міністерства фінансів США.

Загалом у березні Росія має виплатити відсотки на суму 549 млн доларів за своїми облігаціями в іноземній валюті, а на початку квітня виплатити за облігаціями 2 мільярди доларів.

Інвестори не впевнені, чи зможе країна продовжувати виплати боргу після 25 травня. У цей час втратить дію виняток із американських санкцій, які дозволяють виплати за зобов'язаннями, випущеними до 1 березня 2022 року.