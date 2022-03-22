Forbes: Путін перестав слухати розвідку

Російський президент Володимир Путін через невдачі військових при спробі захопити Україну перестав прислухатися до своєї розвідки. Про це пише німецьке видання Forbes, повідомляє Корреспондент.

Як зазначає експерт у сфері російської розвідки Андрій Солдатов, війна в Україні почалася з того, що Путін принизив голову зовнішньої розвідки Сергія Наришкіна.

Також видання повідомляє про каральні заходи щодо розвідувального підрозділу ФСБ: генерал Сергій Бесєд та інший офіцер спецслужби були допитані та посаджені під домашній арешт; заступника начальника Росгвардії Романа Гаврилова відправили у відставку.

Стверджується, що ці випадки пов'язані з тим, що війна в Україні пішла не так, як розраховували в РФ, а в Кремлі звинувачують саме розвідку.

За словами Солдатова, Путін дотримується своїх переконань щодо України та постійно транслює їх у Росії, а також за її межами, у зв'язку з чим повідомляти главі Кремля невтішні новини – великий виклик, на який ніхто не вирішується.

Також Путін припинив прислухатися до розвідки, оскільки переконаний, що сам знає більше про Україну, ніж усі інші.

"Серед усіх людей в апараті безпеки, він, мабуть, прислухається тільки до міністра оборони Шойгу і може до секретаря Ради безпеки Патрушева" , - говорить Солдатов.

Крім того, він додав, що був вражений фактом відправки в Україну Росгвардії. Солдатов вважає, що у РФ дійсно розраховувала на те, що в Україні доведеться лише нібито придушувати протести серед "націоналістичних банд".