Нromadske: журналістку Рощину відпустили з полону

Російські військові відпустили з полону журналістку hromadske Вікторію Рощину, повідомляє Укрiнформ.

“Окупанти 21 березня звільнили з полону журналістку hromadske Вікторію Рощину. Зараз вона на підконтрольній українському уряду території та прямує до Запоріжжя, де має зустрітися з рідними” , - інформує hromadske.ua.

Також зазначається, що кілька годин тому проросійські ЗМІ та Telegram-канали стали розповсюджувати відео, на якому Вікторія Рощина заперечує свої претензії до російських служб, що тримали її в полоні, і каже, що нібито вони врятували їй життя.

Додається, що цей запис став умовою звільнення. Рощина записала її під тиском російських силовиків.