ПриватБанк розширив можливості відправки переказів за кордон

Від 21 березня 2022 року згідно з уточненими правилами транскордонних операцій НБУ, ПриватБанк розширив можливості відправки переказів з України за кордон, повідомляє Економічна правда.

Про це йдеться у прес-релізі фінустанови.

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