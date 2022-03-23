ПриватБанк розширив можливості відправки переказів за кордон

ПриватБанк розширив можливості відправки переказів за кордон
Фото: Курс України

Від 21 березня 2022 року згідно з уточненими правилами транскордонних операцій НБУ, ПриватБанк розширив можливості відправки переказів з України за кордон, повідомляє Економічна правда.

Про це йдеться у прес-релізі фінустанови.

Тепер клієнтам доступні:

  • P2P-перекази з гривневої картки ПриватБанку на міжнародні картки Visa або Mastercard будь-якого банку світу на суму до 100 тис. грн (у еквіваленті) на місяць.
  • SWIFT-перекази для оплати навчання на рахунки навчальних закладів за кордоном.
  • SWIFT-перекази для закупівлі товарів на допомогу армії України.
  • SWIFT-перекази для оплати лікування фізичних осіб за кордоном.

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