ПриватБанк розширив можливості відправки переказів за кордон
Від 21 березня 2022 року згідно з уточненими правилами транскордонних операцій НБУ, ПриватБанк розширив можливості відправки переказів з України за кордон, повідомляє Економічна правда.
Про це йдеться у прес-релізі фінустанови.
Тепер клієнтам доступні:
- P2P-перекази з гривневої картки ПриватБанку на міжнародні картки Visa або Mastercard будь-якого банку світу на суму до 100 тис. грн (у еквіваленті) на місяць.
- SWIFT-перекази для оплати навчання на рахунки навчальних закладів за кордоном.
- SWIFT-перекази для закупівлі товарів на допомогу армії України.
- SWIFT-перекази для оплати лікування фізичних осіб за кордоном.