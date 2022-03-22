МЗС закликало посилити тиск на РФ через гуманітарну ситуацію в Херсоні

Міністерство закордонних справ України звернулося до світу зі спеціальною заявою щодо гуманітарної ситуації в Херсоні, який тимчасово опинився під окупацією РФ﻿. Про це йдеться у заяві офіційного сайту МЗС, повідомляє Ділова столиця.

Відомство нагадало про взяття міста окупантами під контроль на початку березня. З того часу війська РФ розгорнули терор проти місцевого населення та намагаються створити окупаційну адміністрацію.

"Гуманітарна ситуація стрімко погіршується. Через блокаду в місті критично бракує продовольства та медикаментів. В особливій групі ризику опинилися новонароджені діти, яким не вистачає дитячого харчування та засобів гігієни, а також тяжко хворі люди" , – йдеться в заяві.

Окрім того, в Херсоні залишаються понад сотню студентів-іноземців, переважно з країн Африки. Попри це, Росія відмовляється створити гуманітарних коридор для евакуації цивільних та доставки продовольства.

"Закликаємо міжнародну спільноту вжити рішучих заходів проти Росії, зокрема запровадити нові болючі економічні санкції, аби змусити її зняти блокаду з Херсона та інших українських міст, створити умови для безпечного виїзду українських та іноземних громадян" , – додали в МЗС.

У понеділок, 21 березня, у Херсоні на площі Свободи окупанти закидали світлошумовими гранатами українських мітингувальників та відкрили вогонь.

22 березня люди знову вийшли на мирний мітинг у Херсоні. Військові РФ застосували сльозогінний газ, щоб розігнати їх.