Bloomberg: Google почав негласно вивозити співробітників із Росії

Google не закрила офіс у Росії, але останніми тижнями почала вивозити співробітників, які вирішили виїхати з країни, повідомляє Економічна правда.

Невідомо, куди релокують працівників. Представник Google відмовився від коментарів. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела в компанії.

У московському офісі Google працювало 244 особи. Також, за словами джерела, компанія вивезла із країни співробітників київського офісу, у ньому працювало близько 50 осіб.

За внутрішніми документами Google, з яким ознайомився Bloomberg, компанія "працює цілодобово, щоб забезпечити безпеку та іншу підтримку" працівникам в Україні.

Нагадуємо:﻿﻿ 3 березня Роскомнадзор вимагав від Google припинити поширення "неправдивих" рекламних повідомлень на YouTube з "дезінформацією" про війну Росії в Україні.

10 березня YouTube повністю припинив монетизацію для авторів.

18 березня Роскомнадзор назвав дії адміністрації YouTube "терористичними" через поширення на платформі погроз на адресу росіян.