Верещук: під Маріуполем представники "ДНР" захопили евакуаційну колону

З Маріуполя мінімум 100 тисяч і більше людей хочуть виїхати, але не можуть цього зробити. Про це сказала віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук в ефірі телемарафону, повідомляє Укрiнформ.

Як мінімум 100 і більше тисяч (людей) хочуть і не можуть виїхати. Насправді коридору нема як такого. А ті, які є, вони лише для легкових автомобілів та для тих, хто може йти пішки. Уявіть, людям доведеться йти 10, 20 та більше кілометрів до пункту, де ми могли б їх посадити в автобус та відвезти до Запоріжжя» , - наголосила Верещук.

Вона також зазначила, що зараз ні рятувальники, ні інші люди не можуть підійти до Драмтеатру в Маріуполі, тому що постійно триває обстріл. Тому ніхто наразі не може наочно оцінити ситуацію, що склалася там.

«Те, що вони роблять, це справді звірство. Сьогодні на коридорі, який ми спробували вкотре відкрити, була колона автобусів, працівники ДСНС, яких захопили представники "ДНР", вони стоять біля Мангуша. Нині там зупинилися. Ми намагаємось їх витягнути всіма силами. І я хочу, щоб увесь світ знав, ось ціна слова тих, хто каже, що вони миротворці, хто каже, що приніс мир. Це визнаний коридор, ми його погодили, і зараз людей тримають у заручниках, повідомляють, що техніку буде відібрано, а людей, можливо, випустять, а можливо, і ні» , - сказала міністр.

Щодо ситуації на Чернігівщині Верещук зазначила, що туди намагатимуться відкрити гуманітарний коридор, але, за повідомленнями військових, такий коридор буде надто небезпечним для життя та здоров'я тих, хто хоче виїхати саме гуманітарним коридором.