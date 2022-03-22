Фармацевтичний гігант згортає діяльність у РФ

Друга за величиною у світі транснаціональна фармацевтична корпорація Novartis обмежує свою роботу в РФ через вторгнення російських військ в Україну.﻿ Про це йдеться у пресрелізі Novartis, повідомляє Укрiнформ.

«Novartis засуджує (російську – ред.) війну в Україні. Цей неспровокований акт насильства завдає шкоди невинним людям і суперечить нашій місії покращувати здоров’я людей у всьому світі» , – заявили в компанії.

У Novartis додали, що запровадили комплекс заходів, які включають призупинення капітальних інвестицій, реклами в ЗМІ та інших промоційних послуг в росії. Також компанія призупиняє початок нових клінічних випробувань та зарахування нових учасників в наявні дослідження.

Зазначається, що фармацевтичний гігант за останні кілька днів дістав понад 600 тис. упаковок антибіотиків, знеболювальних, серцево-судинних та онкологічних засобів, щоб забезпечити постачання тих, хто покладається на ці ліки в Україні та в прикордонних районах, де люди шукають притулку.

Novartis також пожертвувала 3 млн дол. благодійним організаціям, які підтримують біженців і переміщених осіб в Україні та прикордонних країнах.