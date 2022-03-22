Арестович розповів про останній удар по росіянам у Чорнобаївці

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович розповів подробиці про два удари 22 березня по аеропорту Чорнобаївка Херсонської області, де російські окупанти зберігають свою військову техніку, повідомляє Новое время.

Як повідомив Арестович у Facebook, уночі російські війська з району аеродрому почали здійснювати залпи Смерчами по Миколаєву. У районі 01:30 ЗСУ потрапили чітко до боєкомплекту Смерчу, і детонацією пошкодило або знищило решту пускових установок.

Однак на цьому удари по Чорнобаївці не закінчилися, зазначає він.

"Вдень вони здійснили пуск ракети ППО. Ракета пішла вгору, перекинулася і впала вниз точно на скупчення техніки. Почалася пожежа" , — повідомив Арестович, а також жартома звернувся до українських відьм та ведунь.

"Дівчатка, по-перше, так тримати. По-друге, до Лисої гори у вас наразі додалося нове місце для фестивалів" , — написав радник голови ОПУ.

Раніше повітряне командування Схід повідомило, що ЗСУ увосьме вдарили по Чорнобаївці.