Міськрада: над Маріуполем збили ворожий літак

Над Маріуполем, у районі басейну Нептун, українські захисники збили літак російських загарбників. Про це заявила Маріупольська міська рада, повідомляє Укрiнформ.

«Сьогодні є й добрі новини! О 16:45 у районі басейну Нептун наші захисники збили один із літаків російських окупантів, який останніми тижнями знищував наше місто. Так буде з кожним ворогом! З кожним, хто посягнув на нашу свободу, наше місто!" , - йдеться у Телеграм -повідомленні.

Як повідомлялося раніше, російські війська спровокували у Маріуполі жахливу гуманітарну катастрофу. Загарбники бомбять беззбройних мешканців, блокують гуманітарну допомогу.

За даними заступника командира полку "Азов", у Маріуполі бомби російських загарбників падають кожні десять хвилин. Окрім танків та артилерії, місто обстрілюють російські десантні кораблі.

Командир полку «Азов» заявив, що у Маріуполі кількість жертв серед мирного населення збільшується щодня, і нині становить понад три тисячі людей.

Віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук поінформувала 21 березня, що з обложеного Маріуполя змогли виїхати 45 тисяч людей.