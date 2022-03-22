У лікарнях Києва відновили планові операції

У Києві поновлюється виконання планових операцій у випадках, коли вони дозволяють уникнути тяжких наслідків для здоров’я пацієнта. Про це поінформувала Київська міська державна адміністрація, повідомляє Укрiнформ.

"Наказом МОЗ України №507 від 20 березня внесено зміни до попереднього наказу, яким тимчасово припинялися планові госпіталізації на період воєнних дій" , - ідеться у заяві﻿ відомства.

За словами директора Департаменту охорони здоров’я Києва Валентини Гінзбург, “у ситуаціях, коли неекстрені операції дозволяють уникнути тяжких наслідків для здоров’я пацієнта, планові госпіталізації в столиці проводитимуться безвідмовно”.

Зокрема заклади охорони здоров’я можуть виконувати планові госпіталізації для оперативних втручань у випадках, якщо не є зайнятими понад 50% ліжкового фонду хірургічного профілю.

Як сказала Гінзбург, в умовах воєнного стану, вочевидь, є необхідність мати резерв ліжок для надання допомоги пораненим і тим, хто без лікарського втручання просто не має шансів вижити. Але є категорія пацієнтів, для яких оперативне втручання просто зараз, можливо, не є життєво необхідним показом, проте зволікання може призвести до критичного погіршення стану здоров’я.

"Наприклад, це офтальмологічні операції, зокрема із заміни кришталиків, операції на серці, заміна суглобів. Людям “болить” сьогодні і кожного дня вони страждають все більше. Вчасно виконане планове оперативне втручання підвищує шанси на збереження здоров’я та подальше повноцінне життя. Тож має бути виконане, якщо наявність вільних ліжок та вільних “рук” лікарів це дозволяє" , - переконана Гінзбург.

Вона пояснила, що людина, яка потребує госпіталізації з подібних причин, може звернутися до свого сімейного лікаря або профільного спеціаліста районного Консультативно-діагностичного центру.

Фахівець, з огляду на стан пацієнта, зробить висновок щодо необхідності перебування у стаціонарі та надасть відповідне направлення.

Також Гінзбург нагадала, що витратні матеріали для низки оперативних втручань закуповуються коштом міського бюджету, тож є для киян безкоштовними.