Зеленский обсудил с Трюдо гарантии безопасности для Украины

Президент Володимир Зеленський поговорив з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо про російське вторгнення в Україну, що триває, повідомляє Ділова столиця.

"Провів перемовини з прем'єр-міністром Джастіном Трюдо. Повідомив про останні обстріли Росією цивільної інфраструктури, гуманітарну катастрофу, насамперед у Маріуполі. Обговорили мирний процес, важливість дієвих безпекових гарантій для України. Лідерство Канади у підтримці України важливе" , — написав Зеленський у Twitter.

Раніше, 16 березня, глава МЗС Дмитро Кулеба та міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі скоординували наступні кроки щодо застосування додаткових санкцій проти Росії, а також обговорили шляхи посилення практичної підтримки Оттавою Києва.