ВСУ: під Миколаєвом збита ворожа крилата ракета

На Миколаївщині українські десантники збили російську крилату ракету, яка могла впасти на Кропивницький.﻿ Про це заявила 80-та окрема десантно-штурмова бригада ДШВ ЗСУ, повідомляє Новое время.

"Українські десантники під час бойового чергування, підрозділ ППО, в небі над селом у Миколаївській області, зафіксував і влучним пострілом з ПЗРК „Ігла“ знищив російську крилату ракету, яка летіла в напрямку м. Кропивницького. Навіть страшно уявити, скільки б могло загинути цивільних людей, якби 400 кг тротилу (що несла в собі ракета- вбивця), впали на мирне місто" , — йдеться у повідомленні у Facebook.

Підкреслюється, що високобюджетну російську крилату ракету знищено, а отже, ворог — Росія та її армія — стали ще біднішими (що пришвидшить крах путінського режиму).

Українські захисники точним пострілом з ПЗРК вкотре продемонстрували ворогу, що не треба йти на нашу землю, залітати в наше небо і заходити в наше море, підсумували в бригаді ЗСУ.