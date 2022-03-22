Оператор ринку електроенергії зазначив активізацію бізнесу в Україні

"Оператор ринку" спостерігає позитивну динаміку збільшення обсягів торгів електроенергією, що може свідчити про поступове відновлення роботи українського бізнесу.﻿ Про це йдеться у заяві компанії, повідомляє Економічна правда.

На торгах на ринку "на добу вперед" в Об'єднаній енергосистемі України за останній тиждень реалізовувалося понад 32 тис. МВт-год на день. За попередні 7 днів (з 10 до 16 березня) обсяг добових торгів на РДВ становив менше 30 тис. МВт-год.