ВСУ: на Слобожанском направлении ПВО сбила два самолета РФ

Сили Протиповітряної оборони знищили три повітряні цілі на Слобожанському напрямку.﻿﻿ Про це заявило Повітряне командування "Схід", повідомляє Українська правда.

"Підрозділами, що знаходяться в оперативному підпорядкуванні однієї з зенітних ракетних частин Дніпропетровщини, сьогодні знищено три повітряних цілі на Слобожанському напрямку" , - поінформував "Схід".

Вказано, що силами ППО збито ворожого безпілотника та два бойові літаки країни агресора.