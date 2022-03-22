ВСУ: на Слобожанском направлении ПВО сбила два самолета РФ
Сили Протиповітряної оборони знищили три повітряні цілі на Слобожанському напрямку. Про це заявило Повітряне командування "Схід", повідомляє Українська правда.
"Підрозділами, що знаходяться в оперативному підпорядкуванні однієї з зенітних ракетних частин Дніпропетровщини, сьогодні знищено три повітряних цілі на Слобожанському напрямку", - поінформував "Схід".
Вказано, що силами ППО збито ворожого безпілотника та два бойові літаки країни агресора.