В Україні підрахували масштаби руйнувань від війни

Майже протягом місяця війни російські війська зруйнували в Україні тисячі будівель. Такі дані надала громадська організація Ukrainian Legal Advisory Group (ULAG), повідомляє Корреспондент.

За їхніми підрахунками, в Україні вже зруйновано повністю або частково як мінімум 4431 житловий будинок, 548 навчальних закладів, 135 медичних закладів та вісім закладів культури та мистецтва.

В організації нагадали, що руйнування цивільної інфраструктури збройними силами РФ можуть порушувати норми міжнародного гуманітарного права та кваліфікуватися як тяжкі злочини за Женевськими Конвенціями та Римським Статутом.

За попередньою оцінкою, багато з таких атак на цивільні об'єкти є широкими, невибірковими, навмисними або безрозсудними, а також не є "необхідністю в умовах війни".

Найбільше від війни постраждав Маріуполь. Внаслідок обстрілів місто зруйноване практично на 90%, не залишилося жодного будинку та будівлі без пошкоджень.