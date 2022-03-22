В России против Невзорова возбудили уголовное дело
Слідчий комітет РФ порушив кримінальне провадження проти журналіста Олександра Невзорова через те, що він розповідав про напад російських окупантів на пологовий будинок у Маріуполі, повідомляє Українська правда.
Як поінформувала Meduza, російські силовики порушили справу за кримінальною статтею про так звану "неправдиву інформацію щодо збройних сил РФ".
За версією слідства, Невзоров поширив "завідомо неправдиву інформацію про обстріл російською авіацією пологового будинку в Маріуполі". Зокрема, журналіст написав публікації в Instagram 9 березня, а потім 19 березня в YouTube.
СК РФ встановлює місце перебування Невзорова, щоби провести з ним невідкладні слідчі та процесуальні дії. Сам Невзоров поки не коментував цю інформацію.
Пункт "д" частини 2 статті 207.3 російського кримінального кодексу передбачає покарання у вигляді штрафу в розмірі від 3 до 5 мільйонів рублів, або примусовими роботами до 5 років, або позбавленням волі на строк від 5 до 10 років