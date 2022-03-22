В России против Невзорова возбудили уголовное дело

Слідчий комітет РФ порушив кримінальне провадження проти журналіста Олександра Невзорова через те, що він розповідав про напад російських окупантів на пологовий будинок у Маріуполі, повідомляє Українська правда.

Як поінформувала Meduza﻿, російські силовики порушили справу за кримінальною статтею про так звану "неправдиву інформацію щодо збройних сил РФ".

За версією слідства, Невзоров поширив "завідомо неправдиву інформацію про обстріл російською авіацією пологового будинку в Маріуполі". Зокрема, журналіст написав публікації в Instagram 9 березня, а потім 19 березня в YouTube.

СК РФ встановлює місце перебування Невзорова, щоби провести з ним невідкладні слідчі та процесуальні дії. Сам Невзоров поки не коментував цю інформацію.

Пункт "д" частини 2 статті 207.3 російського кримінального кодексу передбачає покарання у вигляді штрафу в розмірі від 3 до 5 мільйонів рублів, або примусовими роботами до 5 років, або позбавленням волі на строк від 5 до 10 років