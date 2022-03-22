Anonymous злили в мережу базу даних Nestle

Anonymous злили в мережу базу даних Nestle

Хакерська група Anonymous зламала базу даних найбільшого у світі виробника продуктів харчування Nestle через небажання залишати російський ринок. Про це хакери заявили у соцмережах, повідомляє Корреспондент.

"Anonymous злив базу даних найбільшої харчової компанії у світі Nestle. Витік 10 ГБ даних електронної пошти, паролів бізнес-клієнтів Nestle", - йдеться в заяві в Twitter.

Напередодні Anonymous попередили компанії, що працюють досі в Росії, і дали 48 годин на вихід із РФ.

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