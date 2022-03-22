МВС: окупанти обстріляли дитячу лікарню Сєвєродонецька

У Сєвєродонецьку, Луганська область, російські окупанти обстріляли дитячу лікарню. Про це заявило МВС України, повідомляє Корреспондент.

"У Сєвєродонецьку окупанти відкри﻿ли вогонь по дитячій лікарні. Внаслідок чого сталося загоряння даху. Рятувальники ДСНС України оперативно евакуювали 7 маленьких пацієнтів та 15 дорослих, 8 з яких - це лікарі" , - інформує МВС.

Раніше у Броварах територія заводу потрапила під артобстріл. Один зі снарядів пошкодив сім автобусів та господарські будівлі на території підприємства.