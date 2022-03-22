МВС: окупанти обстріляли дитячу лікарню Сєвєродонецька
У Сєвєродонецьку, Луганська область, російські окупанти обстріляли дитячу лікарню. Про це заявило МВС України, повідомляє Корреспондент.
"У Сєвєродонецьку окупанти відкрили вогонь по дитячій лікарні. Внаслідок чого сталося загоряння даху. Рятувальники ДСНС України оперативно евакуювали 7 маленьких пацієнтів та 15 дорослих, 8 з яких - це лікарі", - інформує МВС.
Раніше у Броварах територія заводу потрапила під артобстріл. Один зі снарядів пошкодив сім автобусів та господарські будівлі на території підприємства.