Українські банки за два місяці наростили прибуток на 50%

Платоспроможні банки України у січні-лютому 2022 року отримали 9,9 мільярда гривень чистого прибутку, що на 53% більше, ніж за аналогічний період 2021 року, повідомляє Економічна правда.

За даними НБУ, доходи банків за два місяці зросли на 41% – до 49,5 млрд грн. Комісійний дохід зріс на 25% – до 15,5 млрд грн.

Витрати банківської системи за цей період зросли на 39% – до 39,6 млрд грн, у тому числі відрахування до резервів – у 5,5 раза, до 5,717 млрд грн. При цьому комісійні витрати зросли на 42,5% – до 6,7 млрд грн.

За січень-лютий 2021 року чистий прибуток банків становив 6,5 млрд грн, за весь 2021 рік – 77,5 млрд грн.