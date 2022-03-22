Кулеба та Трасс обговорили позиції щодо РФ

У контексті російської агресії в Україні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба поговорив зі своєю британською колегою Ліз Трасс﻿. Про це йдеться у заяві Кулеби, повідомляє Ділова столиця.

"Зателефонував моїй британській колезі та другу Ліз Трасс. Україна та Велика Британія погодили позиції напередодні майбутнього саміту G7 у Брюсселі. Ми погодилися з тим, що не має бути жодних вагань, коли йдеться про запровадження нових жорстких санкцій проти Росії, щоб зупинити її смертоносну військову машину" , — написав український міністр у Twitter﻿.

Ранее, 20 березня, прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон пообіцяв президенту Володимиру Зеленському, що Лондон відстоюватиме інтереси Києва на самітах НАТО та країн Великої Сімки, які пройдуть цього тижня.