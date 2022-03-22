СNN: у Пентагоні вважають, що ЗСУ можуть відвоювати захоплені території

ВСУ «здатні й хочуть» відвоювати ті українські території, які російські окупанти захопили за недавній період, повідомив неназваний високопоставлений представник міноборони США у коментарі СNN, повідомляє Новое время.

Чиновник навів приклади, як українці виборюють повернення Херсона, а також відтісняли російські сили з північного сходу Миколаєва, щоб передислокуватися на південь від міста.

США не можуть сказати, чи є ці дії частиною «великого оперативного плану» українців чи ні, додало джерело, назвавши українську оборону «спритною».

За даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила вже близько 15 300 своїх солдатів.