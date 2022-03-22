МВД закликає українців не поспішати повертатися у покинуті домівки

У Міністерстві внутрішніх справ закликали тих громадян, які залишили свої домівки, але хочуть повернутися, зберігати спокій та уникати поспішного повернення до своїх покинутих будівель.﻿ Про це поінформував в ефірі українських телеканалів перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін, повідомляє Укрiнформ.

«Я хотів би закликати усіх зберігати обережність, спокій і уникати поспішного повернення до покинутих будівель, оскільки там може чекати, серед іншого, покинута зброя, боєприпаси, відповідне мінування, міни-розтяжки, тощо і багато чого іншого, що око пересічного громадянина, не підготовлене, може не помітити» , – поінформував він.

Єнін закликав українців почекати повернення влади та відповідної зачистки того чи іншого населеного пункту, серед іншого, силами Нацполіції, і, відповідно, зеленого світла з боку офіційної влади, у тому числі і ДСНС.