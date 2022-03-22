Білорусь звинуватила українських дипломатів у шпигунстві

Комітет державної безпеки Білорусі заявив, що вісім із 19 дипломатів посольства України є кадровими співробітниками спецслужб.﻿ Про це заявив заступник начальника слідчого управління КДБ Білорусі Костянтин Бичек, повідомляє Новое время.

Як передає БелТА, він уточнив, що йдеться про таких людей: радник Юрій Пасік, перший секретар Сергій Винник, перший секретар Віталій Онофрійчук, перший секретар Роман Степанов, консул, перший секретар Ілля Звенигородський, військовий аташе Олександр Болюта, помічник військового аташе Сергій Кацуба, офіційний України при посольстві Дмитро Шмельов.

У КДБ Білорусі заявили, що співробітники українського посольства здійснювали «агентурну розвідку» і намагалися сформувати мережу інформаторів з числа громадян Білорусі, а також особисто «збирали розвідувальну інформацію, зокрема щодо білоруських військових об'єктів».