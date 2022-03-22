Президент Європарламенту допустив зростання кількості біженців з України
Європейці виявили свої найкращі риси, коли відкрили свої домівки і серця для мільйонів біженців з України, але ЄС та уряди країн-членів мають зважити на ситуацію та підготуватися на той випадок, якщо потік людей, що рятуються від путінських обстрілів, продовжить зростати. Про це сьогодні у Берліні під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем заявила президент Європейського парламенту Роберта Мецола, повідомляє Укрiнформ.
«На сьогодні вже 3,5 мільйона українців були вимушені полишити країну. Це найбільший рух людей з часів Другої світової війни. Вони, переважно жінки та діти, приймаються у спільнотах, звичайними громадянами, яких також підтримують органи місцевої влади в Польщі, в Словаччині, в Румунії, в Молдові, тут, у Німеччині, та по усьому континенту. Європейці відкривають свої домівки та серця для таких же європейців, і це дійсно краща європейська якість», - сказала президент Європарламенту.
Вона зауважила, що ці безпрецедентні часи потребують безпрецедентних відповідей. Саме тому країни-члени мають бути готовими наростити свою допомогу для біженців з України.
«Цю тему ми будемо обговорювати під час наступної Європейської ради (24-25 березня – ред.), зокрема Директиву тимчасового захисту. Це добрий старт. Але ми маємо організуватися, щоб бути спроможними долати ситуацію, якщо більше людей будуть рятуватися у нас від невибіркових путінських обстрілів», - зауважила Мецола.
Вона наголосила, що війна в Україні, нічим не виправдане російське вторгнення, змінила все: путін зруйнував мир у Європі, що було неможливо уявити ще кілька тижнів тому. У відповідь Європейський Союз діяв швидко й жорстко. Проти країни-агресора були ухвалені безпрецедентні та масштабні санкції. При цьому Європа все ще може зробити більше, щоб показати путіну та його олігархам, що ця війна обійдеться їм у найвищу ціну.
«Ми бачили безпрецедентну єдність у Європейському парламенті у засудженні дій путіна. Ми запропонували всі наші можливості та ресурси не лише для колег в українському парламенті, але також для інших країн, які опинилися на лінії фронту. Це Європейський Союз постає перед цією війною. Європейський парламент буде продовжувати просуватися до чітких та конкретних заходів для припинення цієї війни. Для того, щоб наші українські друзі знали, що Європа, і в цьому випадку – Європейський парламент, знаходяться на їхньому боці», - додала Мецола.