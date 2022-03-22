Президент Європарламенту допустив зростання кількості біженців з України

Європейці виявили свої найкращі риси, коли відкрили свої домівки і серця для мільйонів біженців з України, але ЄС та уряди країн-членів мають зважити на ситуацію та підготуватися на той випадок, якщо потік людей, що рятуються від путінських обстрілів, продовжить зростати. Про це сьогодні у Берліні під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем заявила президент Європейського парламенту Роберта Мецола, повідомляє Укрiнформ.

«На сьогодні вже 3,5 мільйона українців були вимушені полишити країну. Це найбільший рух людей з часів Другої світової війни. Вони, переважно жінки та діти, приймаються у спільнотах, звичайними громадянами, яких також підтримують органи місцевої влади в Польщі, в Словаччині, в Румунії, в Молдові, тут, у Німеччині, та по усьому континенту. Європейці відкривають свої домівки та серця для таких же європейців, і це дійсно краща європейська якість» , - сказала президент Європарламенту.

Вона зауважила, що ці безпрецедентні часи потребують безпрецедентних відповідей. Саме тому країни-члени мають бути готовими наростити свою допомогу для біженців з України.

«Цю тему ми будемо обговорювати під час наступної Європейської ради (24-25 березня – ред.), зокрема Директиву тимчасового захисту. Це добрий старт. Але ми маємо організуватися, щоб бути спроможними долати ситуацію, якщо більше людей будуть рятуватися у нас від невибіркових путінських обстрілів» , - зауважила Мецола.

Вона наголосила, що війна в Україні, нічим не виправдане російське вторгнення, змінила все: путін зруйнував мир у Європі, що було неможливо уявити ще кілька тижнів тому. У відповідь Європейський Союз діяв швидко й жорстко. Проти країни-агресора були ухвалені безпрецедентні та масштабні санкції. При цьому Європа все ще може зробити більше, щоб показати путіну та його олігархам, що ця війна обійдеться їм у найвищу ціну.