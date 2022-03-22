Французький нафтовий гігант призупиняє роботу в РФ

Французька багатонаціональна нафтогазова компанія TotalEnergies ухвалила рішення про поступове згортання своєї діяльність у Росії через її агресію проти України. Про це йдеться у пресрелізі компанії, повідомляє Укрінформ.

«TotalEnergies ініціювала поступове призупинення своєї діяльності в Росії, гарантуючи безпеку своїм працівникам на місцях» , - заявили у компанії.

Також TotalEnergies не інвестуватиме в розвиток проєктів у Росії.

Крім цього, нафтовий гігант більше не укладатиме і не продовжуватиме контракти на закупівлю російської нафти та нафтопродуктів, щоб якомога швидше і не пізніше кінця 2022 року припинити всі закупівлі російської нафти та нафтопродуктів.