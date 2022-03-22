ОВА: вороги обстріляли ракетами населений пункт Одесчини

На Одещині російські окупанти випустили 5 ракет по одному населеному пункту, постраждалих немає. ﻿﻿Про це заявив голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко, повідомляє Українська правда.

Очільник військової адміністрації не назвав населений пункт, аби не поширювати інформацію про цілі ударів ворога.

Він додав, що росіяни вдаються до атак з повітря через невдачі операцій на суходолі, зокрема на сусідній Миколаївщині.

Марченко наголосив, що в соцмережах ворог поширює багато фейків для здійснення інформаційно-психологічних операцій.