Єрмак: Україні для перемоги потрібне наступальне озброєння

Глава офісу президента Андрій Єрмак виступив у лондонському аналітичному центрі Chatham House і заявив, що Україні потрібне наступальне озброєння, ракети середньої дальності та ленд-ліз для відсічі у війні з Росією, повідомляє Українська правда.

"Наші збройні сили та громадяни тримаються із надлюдською мужністю, але війну не виграти без наступальних озброєнь, без ракет середньої дальності, які можуть бути засобом стримування. У нашому випадку – стримування, а не агресії. Без повноцінного ленд-лізу ми можемо лише оборонятися. Але неможливо ефективно захищатися довго без надійної ешелонованої системи протиповітряної оборони, що збиває ворожі та балістичні ракети на далекій відстані. Однак нам його не дають. Як не дають винищувачів. Нас не хочуть бачити в НАТО. Цей страх эскалації зрозумілий. Але він не врятує", - йдеться у Телеграм-повідомленні Єрмака.

За словами Єрмака, російські загарбники не досягли поставленої мети, тому агресор намагається спровокувати гуманітарну катастрофу, знищити критичну громадянську інфраструктуру та промисловий потенціал.

Глава ОП додав, що Росія хоче знищити Україну – це єдина мета. Війну Росії проти України Єрмак вважає "історіософською".