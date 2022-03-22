Bild: у партії Шольца виключили нормалізацію відносин з Путіним

Співглава СДПН, правлячої партії Німеччини, Ларс Клінгбайль виключив нормалізацію відносин з російським диктатором Володимиром Путіним після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, повідомляє Новое время.

«Чого я не бачу, то це того, що в якийсь момент ми знову сидітимемо за одним столом з Володимиром Путіним у нормальних відносинах. Цей час минув!» - заявив він у коментарі Bild.

Клінгбайль додав, що економічні санкції проти РФ, постачання зброї для України та відмова від російських енергоносіїв сильно вдарять по Путіну, який не очікував єдиної реакції Заходу.

Раніше прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що нормалізація відносин із главою Кремля після вторгнення РФ в Україну, до чого вдався Захід у 2014 році після окупації Криму, стала б тією ж помилкою.