США не спостерігають поставок китайської зброї до Росії

Адміністрація президента США не спостерігає постачання китайської зброї до Росії та продовжує уважно стежити за діями Китаю, повідомив радник із національної безпеки США Джейк Салліван під час брифінгу, повідомляє Новое время.

Салліван нагадав, що президент Джо Байден провів телефонну розмову із главою КНР Сі Цзіньпінем 18 березня.

"Я не можу робити прогнози на майбутнє. Що я можу вам сказати, то це те, що після розмови президента з Сі ми не бачили постачання військової техніки Китаєм Росії, але, звичайно, ми уважно стежимо за цим" , — сказав Салліван.

Він додав, що США продовжуватимуть стежити за позицією та діями Китаю.

"Президент роз'яснив главі Сі значення та наслідки будь-якого такого надання зброї, і вони дуже добре це розуміють" , - сказав Салліван.

За даними американських ЗМІ, Росія попросила Китай підтримати її повномасштабне вторгнення в Україну, надавши військову та економічну допомогу. Країна-агресор та Китай цю інформацію заперечують.

США застерегли Китай від надання допомоги Росії. За словами посла Китаю в Україні Фаня Сяньжуна, країна ніколи не нападатиме на Україну.