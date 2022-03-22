Пєсков назвав умову, за якої РФ застосує ядерну зброю

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков озвучив єдину умову, за якої Росія наважиться застосувати ядерну зброю, повідомляє Новое время.

Як пише Коммерсант, у Кремлі припускають використання ядерної зброї. Однак на такий крок РФ піде за реальної загрози державності.

"Концепція національної безпеки Росії передбачає використання ядерної зброї тільки у разі загрози самому її існуванню" , - заявив Пєсков.

При цьому в Пентагоні вважають, що Кремль почне загрожувати Заходу ядерною зброєю, коли опір України та санкції послаблять російську армію.

27 лютого Росія оголосила про переведення своїх ядерних сил у стан підвищеної бойової готовності.

На думку президента України Володимира Зеленського, Росія усвідомлює катастрофічні наслідки ядерної війни, тому риторика Кремля про можливість застосування сил ядерного стримування є блефом.