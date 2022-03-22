Пєсков назвав умову, за якої РФ застосує ядерну зброю

Пєсков назвав умову, за якої РФ застосує ядерну зброю

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков озвучив єдину умову, за якої Росія наважиться застосувати ядерну зброю, повідомляє Новое время.

Як пише Коммерсант, у Кремлі припускають використання ядерної зброї. Однак на такий крок РФ піде за реальної загрози державності.

"Концепція національної безпеки Росії передбачає використання ядерної зброї тільки у разі загрози самому її існуванню", - заявив Пєсков.

При цьому в Пентагоні вважають, що Кремль почне загрожувати Заходу ядерною зброєю, коли опір України та санкції послаблять російську армію.

27 лютого Росія оголосила про переведення своїх ядерних сил у стан підвищеної бойової готовності.

На думку президента України Володимира Зеленського, Росія усвідомлює катастрофічні наслідки ядерної війни, тому риторика Кремля про можливість застосування сил ядерного стримування є блефом.

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