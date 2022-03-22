В ОП очікують переговорів очільника Китаю з Зеленським

Глава Офісу президента Андрій Єрмак сподівається на телефонну розмову голови КНР Сі Цзіньпіна та українського лідера Володимира Зеленського﻿.Про це Єрмак заявив, виступаючи перед Королівським інститутом міжнародних відносин Chatham House у Великій Британії, повідомляє Ділова столиця.

"Провідні країни Заходу і Сходу повинні порозумітися щодо протидії Росії. Китай є одним із таких світових лідерів. Київ сподівається, що Пекін зможе відіграти більш помітну роль у припиненні цієї війни. Ми з нетерпінням чекаємо на розмову Сі Цзіньпіна з Володимиром Зеленським" , — сказав голова президентського офісу.

Нагадаємо, за даними американських ЗМІ, Сполучені Штати уважно стежать за діями Китаю щодо РФ у контексті війни в Україні. Наразі американські високопосадовці констатують – ознак військової допомоги Москві з боку Пекіна – ні.