Зеленський візьме участь у саміті G7 та ЄС

Президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті G7 та Євросоюзу, який відбудеться 24 березня. Про це заявив речник українського лідера Сергій Никифоров в ефірі телемарафону, повідомляє Корреспондент.

"Як мінімум - у форматі звернення. Не виключено і повноцінну участь (у відеорежимі)" , - зазначив Нікіфоров.

За його словами, основними темами для обговорення з боку українського президента буде припинення військових злочинів Росії в Україні шляхом закриття неба та можливість надання ППО та авіації.

"Формати НАТО і система безпеки ООН не працюють. У пріоритеті української влади пошук нових. Як варіант - U-24 або участь спільного експедиційного корпусу" , - додав прес-секретар.

Також Нікіфоров наголосив, що членство України в ЄС – це одна з гарантій безпеки. Переважно економічної, а чи не військової.