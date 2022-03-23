НБУ позбавив права голосу ще двох акціонерів Альфа-банку

Національний банк у понеділок визнав ділову репутацію двох акціонерів "Альфа-банку" Германа Хана та Алєксєя Кузьмічова небездоганною і заблокував їхнє право голосу як акціонерів в українській "дочці", повідомляє Економічна правда.

Обидва є російськими мільярдерами та співзасновниками російської Alfa Group та LetterOne разом із Михайлом Фрідманом. Про це повiдомила пресслужба НБУ.

Хан володіє 20,9659% статутного капіталу "Альфа-банку" через володіння частки у люксембурзькій Ей-Бі-Ейч Холдінгс СА та Ей-Бі-Ейч Юкрейн Лімітед.

Кузмічов володіє 16,3239% часткою української "дочки", також через ці компанії.

Тимчасова заборона права голосу передбачає заборону акціонеру банку голосувати на загальних зборах учасників банку та будь-яким чином брати участь в управлінні банком.

Тепер "Альфа-банк" в Україні повинен подати на розгляд Нацбанку кандидатури довірених осіб, яким буде передано право голосу за акціями. Регулятор проведе оцінку ділової репутації такої особи згідно з вимогами законодавства.

За даними НБУ, таким чином "Альфа-банк" залишається з трьома акціонерами: італійською групою UniCredit (9,9%), The Mark Foundation for Cancer Research (3,8736%) та ще один бізнес-партнер Фрідмана за LetterOne Андрєй Косогов (3,6716%).

Нагадуємо: Національний банк визнав акціонерів українського Альфа-банку Михайла Фрідмана та Пьотра Авена такими, які втратили бездоганну ділову репутацію, та позбавив їх права голосу в банку.

Євросоюз вирішив застосувати санкції проти Фрідмана та Авена через агресію РФ проти України. На початку березня в пресслужбі банку повідомили, що це рішення не вплине на операційну діяльність Альфа-банку.

Згодом там заявили, що Фрідман та Авен передадуть свої частки в банку українським особам, яких погодить НБУ.