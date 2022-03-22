ЗСУ: РФ уже втратила в Україні выйськових більше ніж в Афганістані

Втрати Росії за 26 днів від початку повномасштабного вторгнення в Україну перевищили втрати радянської армії в Афганістані у 1979—1989 роках. Про це свідчать дані інформагентства Міноборони України АрміяInform, повідомляє Новое время.

На інфографіці вказано, що офіційні втрати особового складу радянської армії склали 15 051 особу, а втрати росіян в Україні, за даними Генштабу ЗСУ, — близько 15 300 осіб.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович 22 березня повідомив, що, за попередніми даними, українські сили збили вже 100-й російський літак над Маріуполем, ще два ворожі літаки було збито над Дніпропетровською областю.

Напередодні Арестович заявляв, що ЗСУ вже знищили чотири російські армії з десяти.